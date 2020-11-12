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Kayseri İl Sağlık Müdürü uyardı: Kritik noktaya doğru gidiyor

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli kentte corona virüsü salgınına ilişkin yaptığı açıklamada, "Kayseri kritik noktaya doğru gidiyor. Lütfen kendimize gelelim. Hareketliliğimizi azaltalım" ifadelerini kullandı

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 19:36, 12/11/2020
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Kayseri İl Sağlık Müdürü uyardı: Kritik noktaya doğru gidiyor

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli sosyal medya hesabından kentteki corona virüsü salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Benli, Kayseri’de durumun kritik noktaya doğru gittiğini belirterek paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

* Kayseri kritik noktaya doğru gidiyor. Lütfen kendimize gelelim. Hareketliliğimizi azaltalım. Mecburiyet olmayan durumlarda yerimizden-evimizden ayrılmayalım.

* Haftasonları evimizden dışarı çıkmayalım. Karşılaştığımız herkesi virüs taşıyormuş gibi düşünerek hareket edelim.

Corona Kayseri Ramazan Sağlık sosyal medya
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