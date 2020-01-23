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Kayyum tepkileri devam ediyor… Görmez de gördü!

Ahmet Davutoğlu’na yakın Bilim ve Sanat Vakfı’na kayyum atanmasına tepkiler devam ediyor. 2010-2017 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı yapan Mehmet Görmez, ‘’Son gelişmeler hepimizi kaygı ve üzüntüye sevk etmektedir’ dedi. İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu da kayyum atanmasını 28 Şubat sürecine benzetti ve “O devrin muktedirleri de keyfi olarak, haksızca vakıfları kapatır, derneklere el koyardı, yazık” diyerek kayyumu eleştirdi.

Veli TOPRAK
14:12 -
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Kayyum tepkileri devam ediyor… Görmez de gördü!

Görmez, “İslam ümmetinin bütün ocaklarına ateşler düştüğü ve mazlumların umudu Türkiye'nin yedi cephede bu ateşleri söndürmeye çalıştığı bir zaman diliminde Bilim ve Sanat Vakfı üzerinden yaşanan son gelişmeler hepimizi kaygı ve üzüntüye sevk etmektedir. Yetki ve sorumluluk sahibi tüm kardeşlerimizi bu meseleleri hukuk ve kardeşlik ahlakı çerçevesinde halletmek üzere biran önce harekete geçmeye ve inisiyatif almaya davet ediyorum” açıklaması yaptı.

28 ŞUBAT GİBİ

İYİ Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu ise yaşananları 28 Şubat sürecine benzetti ve “Bilim ve Sanat Vakfı’na yapılanlar, 28 Şubat bin yıl sürecek diyenleri haklı çıkarmaktan başka bir şey değildir. O devrin muktedirleri de keyfî olarak, haksızca vakıfları kapatır, derneklere el koyardı. Sisteme karşı mücadele deyip de aynı sistemin dişlisi olmaktır bu” dedi. Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan da “Bilim ve Sanat Vakfına kayyum atanması hususuna verilen bu tepkileri çok kıymetli buluyorum. Umarım tez zamanda yanlıştan dönülür” açıklaması yaptı.

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