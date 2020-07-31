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Kazanın böylesini duymadınız! Sözleri şaşkına çevirdi

Kurban Bayramı'nın değişmezlerinden olan acemi kasaplar bu yıl da hastanelerin acil servislerini doldurdu. Kocaeli'nde yaşanan bir yaralanma olayı ise oldukça ilginçti. Bu sefer yaralanan kurbanlığının kurbanı olan bir vatandaş değil, eline konan arıyı öldürmek isterken elini kesen biriydi...

15:26 -
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Kocaeli'de kurbanlığı keserken satır ya da bıçakla kendini yaralayan acemi kasaplar, soluğu hastanelerde aldı.

Kurbanlık hayvanı keserken kolunu sokan arıya bıçakla müdahale etmek isterken elini kesen vatandaş da hastanelik oldu.

HASTANELİK OLDU

İzmit ilçesinde kurbanlık keserken kolunu sokan arıyı uzaklaştırmaya çalışan Yüksel İnce isimli vatandaş ise elini kesti.

Kocaeli Devlet Hastanesi’ne gelen İnce'nin eline ekipler tarafından eline dikiş atıldı.

Tedavisinin ardından taburcu edilen İnce, “Kurbanımızı kestik. Eti parçalarken elimi arı soktu. Onu kovalamaya çalışırken, bıçak elime değdi. Ciddi bir şey yok. Birkaç dikiş atıldı. Allah beterinden korusun” dedi. (İHA)

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Kocaeli kurban
Son güncelleme: 15:40 31.07.2020
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