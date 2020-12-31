Kıbrıs gazisi corona virüsüne yenik düştü

Bafra ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Sami Duman ve eşi Nuran Duman (65), corona virüsüne yakalandı. Eşi ile hastanede tedavilerine başlanan KOAH hastası Gazi Sami Duman, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alındı.

Sami Duman, doktorların tüm müdahalelerine rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Gazi Sami Duman, ilçenin Örencik Mahallesinde corona virüsü önlemleri kapsamında düzenlenen tören ve kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

“ÇOK İYİ VE DEĞERLİ TÜRK ASKERİ”

Törene katılan Muharip Gaziler Bafra Temsilcisi Rahmi Şahin, “Kıbrıs 1 ve 2’nci Barış Harekâtına fiilen iştirak eden çok iyi ve değerli bir Türk askeri olarak barış ve özgürlük adına savaşan Muharip Gaziler Derneği asil üyemiz Sami Duman’a Allahtan rahmet kederli ailesine başsağlığı dilerim. Ayrıca tedavi gören eşi Nuran hanıma da acil şifalar diliyorum” dedi. DHA