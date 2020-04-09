Kimyasal bulaştırılan apartmanda corona virüsü paniği

Kayseri’de dün saat 16.00 sıralarında Melikgazi İlçesi’nde bulunan 12 katlı apartmanın görevlisi Baki Türkoğlu, market dönüşünde bina girişindeki halı ile zil tuşları, asansör tuşları ve bina içindeki tutma yerlerine yağ benzeri kimyasal bir madde sürüldüğünü fark etti.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Türkoğlu, maskeli bir kadının binaya girip, elindeki poşette bulunan maddeyi söz konusu yerlere bulaştırıp, daha sonra apartmandan ayrıldığını gördü. Türkoğlu, bunun üzerine polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, söz konusu maddeden incelenmek üzere numune aldı.

52 AİLE YAŞIYOR

52 ailenin yaşadığı apartman, daha sonra corona virüsü tehdidine karşı dezenfekte edilerek temizlendi. Kimyasal maddenin bulaştırıldığı yerler özellikle temizlendi. Polis, güvenlik kamerasına yansıyan kadını bulmak için çalışma başlattı.

Baki Türkoğlu, market dönüşünde durumu fark ettiğini söyleyerek şöyle konuştu:

* Bina giriş zili, asansör tuşları, tutma alanları hep bu şekil sürülmüş olduğunu gördüm.

YÜZÜ MASKELİ

* Bina güvenlik kameralarını incelediğimde 16.00 sıralarında siyah pardösülü, yüzü maskeli bir kadının elinde poşetle binaya geldiği, binanın girişinden itibaren poşet içindeki şeyleri halıya, asansör tuşlarına, asansör içlerine sürdüğünü gördüm.

* Durumu apartmanın başkanına söyledim. O da polis çağırmamı söyledi. Polis inceleme yaptı ve sürülen şeylerden numune aldı.

* Koronavirüs nedeniyle çok korktuk. Bina olarak tedirgin olduk. Kadın kesinlikle bina sakini değil.

TÜRKİYE’DE SON DURUM

Türkiye’de ilk corona virüsü vakasının ortaya çıkmasının ardından 30 gün geçti. Dün 87 kişinin vefat etmesiyle 11 Mart’tan bu yana ölü sayısı 812’ye çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapılan toplam test sayısını 247 bin 768, toplam vaka sayısını 38 bin 226 olarak açıkladı. Koca’nın paylaştığı verilere göre yoğun bakımdaki hasta sayısı 1492, entübe hasta sayısı 995, iyileşen vaka sayısı ise 1846 oldu. (DHA)