Komşular birbirine girdi: 2 ölü, 3 yaralı

Olay, Kozcağız beldesi Yeni Şar Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 40 yaşındaki Mustafa G., komşusu 60 yaşındaki Celal G. ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.

KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışmanın alevlenmesi üzerine evindeki av tüfeğini alan Mustafa G., komşularına kurşun yağdırdı. Olayda baba Celal G. ile gelini Selda G. (45) ölürken, oğlu Bilal (46) ile komşuları Döndü G. (58) yaralandı. Mustafa G. daha sonra intihar etmek isterken yaralandı.

Silah seslerini duyan komşuların haber vermesinin ardından olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

DURUMUNUN AĞIR OLDUĞU BİLDİRİLDİ

Olay yerine hayatını kaybeden Celal G. ve Selda G.'nin cansız bedenleri de cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaralılardan olayın faili durumunda bulunan Mustafa G.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İHA