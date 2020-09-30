Konya’da 4.0 ve 3.8 büyüklüğünde iki deprem!

AFAD verilerine göre Konya’da saat 07:15 ve 07:19’da, 4.0 ile 3.8 büyüklüğünde olmak üzere iki deprem meydana geldi. Her iki depremin merkez üssünün de Emirgazi olduğu belirlendi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER