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Konya’da 4.0 ve 3.8 büyüklüğünde iki deprem!

Konya'da dört dakika arayla 4.0 ve 3.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre merkez üssü Emirgazi olan depremlerin derinliği 7.05 ve 6.98 kilometre olarak belirlendi. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

07:46 -
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Konya’da 4.0 ve 3.8 büyüklüğünde iki deprem!

AFAD verilerine göre Konya’da saat 07:15 ve 07:19’da, 4.0 ile 3.8 büyüklüğünde olmak üzere iki deprem meydana geldi. Her iki depremin merkez üssünün de Emirgazi olduğu belirlendi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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Son güncelleme: 08:00 30.09.2020
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