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Konya’da karantinadaki umrecilerle ilgili flaş gelişme!

Konya'da yurtlara yerleştirilen ve 14 günlük karantina süreci sona eren umrecilerin tahliyesi ertelendi.

18:25 -
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Konya’da karantinadaki umrecilerle ilgili flaş gelişme!

Sağlık Bakanlığı tarafından corona virüs tedbirleri kapsamında, umre ziyaretinden dönen yaklaşık 2 bin 200 kişi Konya’ya getirilerek Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı öğrenci yurtlarında karantina altına alınmıştı.

Bugün 14 günlük karantina süresi sona erdi. Karantina süresinin dolmasına rağmen test sonuçları tamamlanmadığı için umrecilerin tahliyesinin ertelendiği öğrenildi.

Polis ekiplerinin yurt çevresinde aldığı güvenlik önlemi sürerken gün içerisinde yurtlara ambulansların gelip gittiği gözlendi. İHA

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Son güncelleme: 18:40 29.03.2020
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