Köpeğini tasmasından tutup otomobilden sürükleyerek gezdirdi

Antalya'da daha önce 12 minik yavru köpeğinin zehirlenmesinin ardından bu kez Kepez ilçesi Göksu Mahallesi’nde kimliği belirsiz bir sürücü, sokağa çıkma kısıtlamasında köpeğini gezdirmek için dışarıya çıktı.

Yağan yağmurdan kaçmak için aracına binen sürücü, ardından köpeğini dışarda bırakarak kontağı çalıştırdı. Aracı sürmeye başlayan kişi, tasmasından tuttuğu köpeğini gezdirmeye başladı. Köpek gitmek istemezken, sürücü aldırış etmeden yoluna devam etti. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüler sonrası harekete geçen Kepez Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, şahsı kısa sürede tespit etti. Sürücüye, hayvana eziyetten adli ve idari işlem yapıldı. İHA

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