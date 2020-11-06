Köpek mamalarını çaldığı iddiasıyla hurdacıya beyzbol sopasıyla saldırdı

Gaziantep’te bir hurdacının, belediyenin sokak hayvanlarının beslenmesi için verdiği mamaları ve mama kaplarını almaya çalıştığı iddia edildi. Hurdacıyı, köpeklerinin başına beyzbol sopasıyla vurduğu sırada gördüğünü iddia eden bir kadın, sert tepki gösterdi.

BEYZBOL SOPASIYLA VURDU

Aracına binmeye çalıştığı sırada durdurduğu hurdacıyla kadın arasında tartışma çıktı. Hurdacının kendisine hakaret ettiğini iddia eden kadın, tartışmayı büyüterek kavgaya dönüştürdü. Kadının beyzbol sopasıyla müdahale ettiği adam kendini savunmaya çalışsa da kadın vurmaya devam etti.

Peş peşe darbeler alan adam çareyi kaçmakta bulurken o anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı.