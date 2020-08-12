Korkutan açıklama: Konya’da günlük vaka sayısı 500’ü buldu

Normalleşme sürecinin ardından Konya'da corona virüsü vaka sayıları arttı. Kentteki corona vaka sayısının tehlikeli boyutlara ulaştığını aktaran İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş şunları söyledi;

* Sahada yetkili arkadaşlarımızdan edindiğimiz bilgilere göre Konya'da günlük corona virüs vaka sayısı maalesef 500'ü bulmuş. Hastaneler tam kapasiteye ulaşmış.

* Testi pozitif çıkan vatandaşımız hastanelerde yer olmadığı için evlerine gönderiliyor. Evlerine gönderilen vatandaşlarımıza da kendi imkânlarıyla evlerine gitmeleri söyleniyor.

* Özel aracı olan gidebilir, ama özel aracı olmayan vatandaşlarımız da mecburen toplu ulaşım kullanıyor ve istemeden hastalığı yayıyor.

“TEST SIRASI DAHİ ALINAMIYOR”

Kentteki gerçek verilerin gizlenmeye çalışıldığını aktaran Yokuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Hastanelerdeki yoğunluktan dolayı birçok vatandaşımız test sırası dahi alamıyor. Yoğunluktan dolayı sağlık çalışanlarımız tükenmiş durumda.

* Bayramın yansımaları ise bu haftadan itibaren kendisini göstermeye başlayacak. Kentte durum bu kadar ciddiyken hala birileri halkın sağlığını hiçe sayarak algı yaratmaya devam ediyor.

* Gerçek verileri saklasanız da halkımız gittikleri hastanelerde gerçekleri görüyor.

“KENTTE CİDDİ BİR BAŞI BOŞLUK VAR”

Kentteki duruma üzüldüğünü aktaran Yokuş, şunları kaydetti:

* Konya'nın Türkiye'deki bütün şehirlerimiz arasında sürekli ilk 5 şehir içerisinde olması beni üzüyor. Burada her şey vatandaşlardan bekleniyor ama şehri yönetenler de üstüne düşeni yapmıyor.

* İl pandemi kurulları çalıştırılmıyor. Ciddi denetimler yapılmıyor. Maskesiz dolaşanlar uyarılmıyor. Toplu taşım araçlarında tedbir alınmıyor.

* Konya belediyesi üzerine düşeni yapmıyor. Kentte ciddi bir başıboşluk var. Konyalı bunu yaşamayı hak etmiyor” ifadelerini kullandı.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARI İSTİFA EDİYOR”

“Sağlık çalışanları perişan” diyen Yokuş konuşmasını şöyle sürdürdü:

* Sağlıkçılarımızın moral motivasyonları sıfır noktasında çünkü insan üstü gayretle aylardır ölümü göze alarak çalışıyorlar. Ancak yerel yöneticilerin yeterince tedbir almaması ve halkın duyarsızlığı sağlık çalışanlarını olumsuz yönde etkiliyor.

* Moral motivasyonlarını yok ediyor. Bu sebeplerden dolayı başta Doktorlar olmak üzere sağlık çalışanları emeklilik ve istifa dilekçeleri vermek zorunda kalıyor.”

BAKAN KOCA TEK TEK AÇIKLADI

11 Ağustos corona verilerini paylaşan Koca, vaka sayısı artan illeri tek tek açıkladı. Bakan koca, “3 gün içinde en yüksek sayıda hasta görülen ilk 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Şanlıurfa” ifadelerini kullandı