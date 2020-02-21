Korkuyla ölümü bekliyorlar! Üflesen yıkılacak…

Güngören’in Tozkoparan mahallesinde yaşayan vatandaşlar, yıllardır kentsel dönüşümün geleceği günü iple çekiyor. Halk arasında, ’60 haneli konutlar’ olarak bilinen bloklarda yaşayanlar, depremlerden sonra hasar gören evlerinde yaşamak istemiyor. Belediyenin kendilerine yer göstermesini isteyen konut sahipleri, muhatap bulamamaktan şikayetçi.

ÇATLAKLAR SIVA KAPATILMIŞ!

1965’te yapılan binalar, son depremlerde hasar görmüş ve merdivenlerinde çatlaklar oluşmuş. Kolonlardaki çatlakları ise sıva ile kapatmaya çalışan vatandaşlar, “Çocuklarımızın başına düşmesin diye onları tel örgü ile kapattık, alçı ile sıvadık. Yetkililer bize yer göstersinler, her gün ölüm korkusu ile yaşamaktan bıktık. Her depremde korkuyoruz” dedi.

“NEREYE GİDECEĞİMİZİ BİLMİYORUZ”

Konutlarda yaşayan Mehmet Özçelik, “Belediye bize yer göstermiyor, biz dairelerimizi güçlendirmek istiyoruz ancak ekonomik durumumuz buna uygun değil. Kentsel dönüşüm gelecek diyorlar. Muhatabımız yok. Gelse bile nereye gideceğiz bilmiyoruz. Kayaşehir demişlerdi, orada bize daire mi verecekler kiramızı mı ödeyecekler bilmiyoruz. Blokların her tarafı dökülüyor, yürürken çocuklarımızın kafasına taş düşmesin diye tel örgüler çektik” ifadelerini kullandı.

BELEDİYE ‘SAĞLAM’ DEDİ

Bölgede esnaflık yapan bir vatandaş da eylül ayında belediye ekiplerinin evlerine inceleme amaçlı geldiğini ve ‘Kolonlar birbirine çengelli olduğu için eviniz sağlam’ dediği iddiasında bulundu.

SU ALINCA DEMİRLER ÇÜRÜDÜ

A Blokları’nda oturan Melahat Sönmez isimli kadın, “Alt katlar su ala ala demirleri çürüdü. 19 Ağustos depremini gördü bu binalar o günden sonra korkar olduk. Kentsel dönüşüm dediler bekledik ama kimse gelip bizi muhatap almıyor. Yıkılacak dediler ertelendi. Kendi yapacak paramız yok” ifadelerini kullandı.

ÇEKİÇLE SAĞLAMLIK TESTİ!

Mahalle sakinlerinden Orhan Yaşman, “Burası 775 sayılı gecekondu kanununca dar gelirli insanlara tahsis edilen bir yerdi. Bu binaların kentsel dönüşüme girmesi ve mağduriyetlerinin giderilmesi lazım” dedi.

Belediyenin sağlam raporu verip vermediğini sorduğumuz Yaşman, “Belediye ekipleri ellerinde çekiç binaya vurup sağlam olduğunu nasıl anlıyorlar, bu binaların karot analizi yapılması lazım. Buralardaki insanların başvuracağı bir merci yok. Benim evim de dökülüyor ancak belediye güçlendirme yapmama izin vermiyor” şeklinde konuştu.”

GÜNGÖREN BELEDİYESİ: 15-20 GÜN İÇİNDE PROJEYİ AÇIKLAYACAĞIZ

Konu ile ilgili görüştüğümüz Güngören Belediyesi yetkilileri, bölgenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının TOKİ alanında olduğunu belirterek, “Bölge ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. 15-20 gün içerisinde oranın omurgasını oluşturacak, çevre ile uyumlu yatay bir mimari haritasını vatandaşlar ile paylaşacağız” dedi.

Vatandaşların kentsel dönüşüm sonrasında yeni yer gösterilip kira yardımı yapılıp yapılmayacağını sorduğumuz yetkili, “Bu konular ile ilgili de raporlarımız, çalışmalarımız sürüyor. İstanbul’un en küçük ilçesi olmamıza rağmen, eylül ayındaki deprem sonrasında 31 bina için yıkım kararı aldık. 13’ünü yıktık kalanların da yıkılması için müracaatlarımız sürüyor. Deprem konusunda oldukça hassas bir belediyeyiz. Kira ödemeleri de prosedüre göre, bina yıkılmadan ödenmiyor” diye konuştu.

BAKAN HAZİRAN 2019’DA KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜJDESİ VERMİŞTİ

Tozkoparan’ın 2019 haziran ayında kentsel dönüşüme gireceğini Çevre ve şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklamış ve “Talimat verdim bu pazartesi çalışmalara başlıyoruz” demişti.