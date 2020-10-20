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Kumar için duvarı kırıp gizli bölme yapmışlar

Konya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri corona virüs tedbirleri kapsamında 4 gazinoya baskın düzenledi. Düzenlenen baskında, sosyal mesafe kurallarına uymayan 111 kişiye 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı. Öte yandan iş yerlerinden birinde, duvar kırılarak açılan bölmede ise kumar oynatıldığı ortaya çıktı.

Müslüm EVCİ
Güncellenme: 15:31, 20/10/2020
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Kumar için duvarı kırıp gizli bölme yapmışlar

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, corona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken 4 gazinonun açık olduğunu belirlemesi üzerine harekete geçti. İş yerlerine baskın düzenleyen ekipler, sosyal mesafe kuralına uymadığı belirlenen 111 kişiye, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararını ihlalden 3 bin 150’şer lira idari para cezası uyguladı.

DUVARI KIRIP GİZLİ BÖLME YAPMIŞLAR

Öte yandan polis ekipleri baskın yapılan bir iş yerinde ise duvarı kırıp, yeni bir bölme açılarak burada kumar oynatıldığını tespit etti. İş yeri sahibine, ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlama’ suçundan yasal işlem başlatıldı.

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