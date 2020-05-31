Kur’an kursunun camlarını kırıp duvarlara İngilizce yazılar yazdılar!

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Korucuk Mahallesinde bulunan bir Kur’an kursuna gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler kursun camlarını kırdıktan sonra içerisine girdiler.

İçeride bulunan yazı tahtasına İngilizce olarak “camı kırdığımız için özür dileriz” yazan kişiler, kurs duvarına da İngilizce çeşitli sözler yazarak kaçtı. Olay görevlilerin kursa gelmesiyle ortaya çıktı.

PARMAK İZİ ALINDI

Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri kursa girerek yazı yazanları yakalamak için parmak izi çalışması yaptı.

Kuran kursuna yapılan saldırı, kursa gelen vatandaşlar ve çevrede bulunanlar tarafından da tepkiyle karşılandı.

Vatandaşlar olayı gerçekleştiren şahısların bulunarak cezalandırılmasını talep ettiler. Polisler,olayı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

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