Ramazan ayından etkilenip Müslüman oldu

Antalya’nın Alanya ilçesinde tanışan Kayserili Mustafa Apılı ile Danimarkalı Malene Goldbeak Jorgersen, nişanlanmaya karar verdi.

Nişanlısıyla birlikte Kayseri’ye giden 22 yaşındaki Malene, Ramazan ayının atmosferinden etkilenerek Müslüman olmaya karar verdi. İl Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida töreniyle şehadet getirerek Müslüman olan genç kadın, ‘Zehra’ ismini aldı.

Müslümanların oruç tutmasının çok hoş olduğunu belirten Zehra, “Fakirleri çok iyi anlayabiliyorsunuz. Kimin parası olduğunu, kimin aç susuz kaldığını anlıyorsunuz. Bu benim çok hoşuma gitti. Ben Danimarka'dayken kendimden başka kimseyi düşünmüyordum ama burada oruç tutunca aç susuz insanların halini daha iyi anlayabiliyorum” dedi. (İHA)