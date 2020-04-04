Kuveyt’ten döndüler ama Giresun karıştı

Giresunlu vatandaşlar ‘'Neden bizim ilimize getirdiniz, ya virüs yayılırsa'' diye tepki gösterdi. Valilik ‘Yurtdışından gelen vatandaşlarımız tedbir için 14 gün misafir edilecek. Giresun halkının sağduyulu davranacağına inancımız tam' dedi.