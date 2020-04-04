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Kuveyt’ten döndüler ama Giresun karıştı

Limak Holding’in Kuveyt’te çalışan 500 işçisi yurda getirildi. İşçiler Limak’a ait çok sayıda otel yerine Giresun’daki bir öğrenci yurduna yerleştirildi.

Ali Ekber ERTÜRK
06:00 -
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Giresunlu vatandaşlar ‘'Neden bizim ilimize getirdiniz, ya virüs yayılırsa'' diye tepki gösterdi. Valilik ‘Yurtdışından gelen vatandaşlarımız tedbir için 14 gün misafir edilecek. Giresun halkının sağduyulu davranacağına inancımız tam' dedi.

Giresun Kuveyt öğrenci
Son güncelleme: 08:17 04.04.2020
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