Kuveyt’ten döndüler ama Giresun karıştı

Giresunlu vatandaşlar ‘'Neden bizim ilimize getirdiniz, ya virüs yayılırsa'' diye tepki gösterdi. Valilik ‘Yurtdışından gelen vatandaşlarımız tedbir için 14 gün misafir edilecek. Giresun halkının sağduyulu davranacağına inancımız tam' dedi.. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/kuveytten-donduler-ama-giresun-karisti-5724307","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/kuveytten-donduler-ama-giresun-karisti-5724307","pageType":"yazi","pageIdentifier":5724307,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Gu00fcndem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Kuveytu2019ten du00f6ndu00fcler ama Giresun karu0131u015ftu0131"});aip('newsArticle', {"identifier":5724307,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/kuveytten-donduler-ama-giresun-karisti-5724307/","headline":"Kuveytu2019ten du00f6ndu00fcler ama Giresun karu0131u015ftu0131","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["Giresun","Kuveyt","\\u00f6\\u011frenci"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/04/03/iecrop/basliksiz-1_16_9_1585954913.jpg","author":"lbozkaya","dateCreated":"2020-04-04 06:00:38","datePublished":"2020-04-04 06:00:38","dateModified":"2020-04-04 08:17:18","info":"{"seo_news":"false"}"});