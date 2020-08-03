LPG tankerindeki sızıntı ekipleri harekete geçirdi

Giresun'un Merkez ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna saat 20.30 sıralarında LPG boşaltmaya gelen 25 AY 444 plakalı tankerin boşaltma sisteminde sızıntı olmasından ve yerel imkanlar ile arıza giderilemediğinden dolayı istasyona komşu olan Atatürk Bulvarı, Fatih Caddesi ve Mehmet Laçin Caddesi trafiğe kapatıldı.

BÖLGEDE OTURAN VATANDAŞLARA UYARI

Samsun'dan gelecek teknik ekip tarafından arıza giderilinceye kadar çevredeki tüm yollar tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.

Görevliler tarafından akaryakıt istasyonuna yakın apartmanlarda oturan vatandaşlara uyarılar yapıldı ve itfaiye ekiplerinin olay yerinde hazır bekletildiği bilgisi verildi. (İHA)

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