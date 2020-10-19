Madenci eşi: Ekmek asacaklarına emeğimizin karşılığını versinler

Manisa'nın soma ilçesinde ve Karaman Ermenek ilçesinde ödenemeyen ücretleri ve tazminatları için eylem başlatan madencilerin mücadelesi devam ediyor. Somalı maden işçilerinin Manisa'nın Salihli ilçesindeki oturma eylemi devam ederken maden yakınları ise Soma ilçesine bağlı Cengiz Topel Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.

Eylemlerine devam eden madencilere destek amaçlı düzenlenen basın açıklamasında, Uyar Madencilik'te çalıştığı dönemlerde bacağını kaybeden İdris Sarıkaya ile gözlerini kaybeden Ali Kandemir konuşma yaptı.

“BU HESAP MAHŞERE KALMAYACAK”

Uyar Madencilik’te geçirdiği iş kazası sonucu 2 bacağından yaralanan ve yüzde 48 engelli olan tazminat mağduru maden işçisi İdris Sarıkaya, haklarını sonuna kadar arayacaklarını ifade etti.

Sarıkaya yaptığı açıklamada hükümete seslenerek şunları söyledi:

* Hakkımızı aramak için bir mücadele süreci başlattık. 5 gün boyunca Soma Maden Şehitli önünde bekledik.

* Sonra Salihli ilçesine kadar yürüdük. ‘Bu paralar hakkımızdır, çoluğumuz çocuğumuz rızkıdır, alnımızın teridir’ dedik.

* Türkiye Cumhuriyeti'nin bize vermiş olduğu adaletin biçtiği değerin arkasındayız. Bu parayı Azmi Uyar'dan alacağız.

* Bu hesap mahşere kalmayacak. Bu hesabın sonuna kadar arkasındayız. Bizi bu konuda kimse engellemesin ve oyalamasın.

* 14. yıla girdik. Arkadaşım Ali Kandemir iki gözünü kaybetti. Bize Merkez Bankası'nın bütün parasını versinler hiçbir değeri yok.

* Bu arkadaşımın artık gözleri geri gelmeyecek. Benim kopan bacağım geri gelmeyecek. Ancak biz o vicdansız Azmi Uyar'dan adaletin verdiği değeri alacağız. Sona kadar alacağız.

* Çevik kuvvet mi gelecek, TOMA'mı gelecek kim gelirse gelsin. Bizi öldürsünler. Zaten bizi yaşatmadılar ki. Bu kopan bacağın, giden gözlerin karşılığı bu mu? Bu mu bizim insanlığımız? Bunların bedelini ödeyecekler.

* Görüyorlar işlerine gelmiyor. Bu sorunu çözecek kimse biz onunla muhatabız? Biz polisimizle hiçbir sorunumuz yok. Bizim sorunumuzu çözecekler. Biz yandık bundan sonraki gelecek nesil yanmasın? Biz ne engel olursa olsun Ankara'ya gideceğiz.

“BU YOLDA İKİ GÖZÜMÜ KAYBETTİM''

Uyar Madencilik’te çalıştığı dönemlerde dinamit patlaması sonucu iki gözünü kaybeden ve tazminat mağduru olan Ali Kandemir ise yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

* 2007 iki gözümü kaybettim. Biz burada bu davanın sembolü olarak çıktık. Artık sembol olmak istiyoruz.

* Biz bu yola bütün arkadaşlarımızla çıktık. Bu yola iki gözümüzü ve bacaklarımızı verdik. Diğer arkadaşlarımız alın teri verdi.

* Ama patrondan biz bunların karşılığını istedik. Yıllarca bekledik. Biz halk olarak Türkiye Cumhuriyeti olarak, adalet diye bir sistem var mı? Var.

* Herkesin başın sıkıştığı zaman adalete gitmesi gerekiyor. Herkes kendi adaletini kendi sağlayacak olursa yaşamın bir anlamı yoktur.

* Ben artık bir nevi buna inanıyorum. Ama biz bu yola çıktık ve bu yoldan geri dönmeyeceğiz.

“EKMEK ASMAYACAKSIN ALIN TERİNİ VERECEKSİN''

Basın açıklamasında konuşan tazminat mağduru madenci eşi Hamiyet K. ise, MHP'nin başlattığı ‘Askıda Ekmek’ kampanyası üzerinden seslenerek şunları söyledi:

* 8 yıl oldu eşim madencilikte ayrılalı. Uyar Madencilik’te yaşanan kazada eşim ordaydı.

* Biz eşimizin öldüğünü sandık. Bunun üzerinden 8 yıl geçti. Ne Azmi Uyar’mış? Herkesten önemli geldi bu Azmi Uyar.

* Adam hiç kimseyi tınlamıyor. Üç çocuğum var. Çocuklarım milletvekili olursa işinize geldiği yerde parmak kaldırın, gelmediği yerde uyuyun diyecem.

* Birbirinize iki yumruk atın gündem olursunuz diyorum. İki milletvekilinin maaşını toplasan zaten benim eşimin tazminatı verilecek.

* Askıya ekmek asıyorlar. Esmek asmayacaksın insana ekmek vereceksin, alın terini vereceksin.

* Alın terini vereceksiniz ki millet kendi ekmeğini kendi götürecek. Kocam şimdi başka yerde çalışıyor.

* Şimdi eşimi kovarlar mı diye korkuyorum. Onun hakkını aramak için ben çocuklarımla birlikte meydanlardayım. Beni gözaltına alsınlar.

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