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Makam araçlarını toplatan başkan 1.5 milyon lira tasarruf yaptı

Amasya'nın MHP'li Belediye Başkanı Mehmet Sarı, göreve geldikten sonra ilk işi olarak makam odasının kapısını söktürmüş, ardından da birim müdürlerinin makam araçlarını toplatmıştı. 'Hiç kimse belediyenin aracı ile evine gitmeyecek' diyerek oto parka çektirdiği makam araçlarını maddi durumu iyi olmayan evlenecek çiftlere ücretsiz tahsis eden Başkan Sarı, araçlardan 8 ayda 1.5 milyon lira tasarruf ettiklerini açıkladı.

İsmail AKDUMAN
12:08 -
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Makam araçlarını toplatan başkan 1.5 milyon lira tasarruf yaptı

31 Mart seçimlerinden sonra belediye başkanlığı koltuğunu AKP’li Cafer Özdemir’den devralan MHP’li Mehmet Sarı, ilk iş olarak makam odasının kapısını söktürmüştü. Sarı, 8 gün sonra da belediye birim müdürlerinin kullandığı 15 makam aracını toplatarak otoparka çektirmiş ve Ulaştırma Birimi’ne teslim edilen araçlardan sadece biri ihtiyaç dahilinde göreve gidecek olan müdürlere yazılı izinle verilmeye başlanmıştı.

MHP’li Başkan Mehmet Sarı, makam araçlarını aldığı belediye yöneticilerinin işe yürüyerek gelip halkla etkileşim içinde olması talimatı verdi. Foto: Sözcü

1.5 MİLYON TL TASARRUF

Belediyede sadece kendisine ait makam aracı ve göreve giden birim müdürlerine tahsis edilen araç olmak üzere 2 makam aracı olduğunu belirten Başkan Mehmet Sarı, “Tüm hizmetlerimizde, israfın önlenmesi ve verimliliğin artırılması, önceliklerimiz arasında yer almaktaydı.

Bu amaçla, seçim sürecinin hemen akabinde önemli kararlar aldık ve ciddi tasarruf tedbirleri uyguladık. Bu tasarruf tedbirlerinden bir tanesi de belediye müdürlerine tahsisli araçların merkeze çekilmesiydi. Artık evlenen çiftlere gelin arabası olarak tahsis edilen bu araçların, yakıt ve bakım giderlerinden, 8 ayda yaklaşık 1.5 milyon lira tasarruf sağladık.

Birim müdürlerimiz de göreve giderken Ulaştırma Birimine gidecekleri yerleri ve görevlerini arz ettikten sonra makam aracını alabiliyorlar. Bu bizim vaadimizdi. Burası küçük bir şehir. Belediye tam ortada bulunuyor. Müdürlerimiz işe gelirken yürüyecekler, esnafla sohbet edecekler. Eksiklikleri gözlemleyecekler” dedi.

Belediye otoparkına çekilen makam araçları vatandaşlara düğün arabası olarak tahsis edildi. Foto: Sözcü

MAKAM ARAÇLARINI DÜĞÜN ARABASI OLARAK VERDİ

Ulaştırma Birimi’nde toplanan makam araçlarını halkın hizmetine sunduklarını dile getiren Başkan Sarı, maddi durumu iyi olmayan evlenecek gençlere düğün arabası olarak verdiklerini belirterek, “Evlenecek gençlere düğün arabası olarak veriyoruz. Süslüyoruz, yakıtını koyuyoruz. Şoförüyle birlikte gençlerin hizmetine sunuyoruz” diye konuştu.

Başkan Sarı, ilerleyen günlerde ihtiyaç olması halinde makam araçlarının satılabileceğini dile getirdi.

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Son güncelleme: 12:14 23.01.2020
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