Mansur Yavaş: Elazığ’da yaşananlar bize ders olmalı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, KRT TV'de Saygı Öztürk'ün sunduğu programda konuştu. Elazığ’da meydana gelen depremle birlikte ülkedeki birlik ve bütünlüğe vurgu yapan Yavaş, şu ifadeleri kullandı;

*Elazığ’da meydana gelen depremin ardından herkes orada. Hiç kimseyi ayırmadan ben hepsine çok teşekkür ediyorum.

*Bu çok önemli bir hadise. Böyle zamanlar bizim birlik olduğumuz zamanlar; ama bizi hep acılar mı birleştirecek? Sadece acılar bizi birleştirmemeli.

*Bizim kavga edecek tartışacak bir durumumuz yok. Özellikle Ankara için şunu söyleyebilirim; Bizler seçilmiş insanlarız, halka karşı sorumluluklarımız var.

*Seçildikten sonra siyaset bitmiştir. Herkese karşı sorumluluğumuz var. Herkesten vergi alıyoruz herkese eşit hizmet ediyoruz.

*Bu Elazığ’daki olay da bize ders olmalı. Sadece acılarda değil sevinçlerde de birlikte olmalıyız. Her olayda yan yana gelmeliyiz.

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ŞEYTANIN AKLINA GELMEYECEK HADİSELER

Birlik ve bütünlük içerisinde hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Ayrımcı dili kullanan herkes kaybeder. Biz artık bu dili terk etmeliyiz. Hepimizin kardeş olduğunu kabul etmeliyiz.

*Şimdi böyle bir şey olabilir mi; Depremde enkaz altında kalanın partisi şu, gelen belediyenin partisi şu. Bunlar şeytanın aklına gelmeyecek hadiseler.

*Nasıl enkaz altından birini çıkarırken bunlar akla gelmiyorsa, normal hayatta hizmet ederken de bunlar akla gelmemeli.

Ankara’daki toplanma merkezlerine değinen Yavaş “Ankara’nın acil toplanma alanları, bizim internet sitemizde yer alıyor” dedi.

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“SONUÇLARI HAZMEDEMEYEN BİRİ…”

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin çalışmalarına da değinen Yavaş “Belediye meclisindeki arkadaşlar iyi niyetli arkadaşlar fakat seçim sonuçlarını hazmedemeyen bir kişi önergelerimizi reddettiriyor. Başarısız olalım diye böyle karar alıyorlar” dedi.

Ankara’daki metro çalışmalarına da değinen Yavaş, Dikimevi metrosunu 6 durak uzatmak için çalışmalara başladıklarını kaydetti.