Büşra hemşire, Mansur Yavaş’tan aşure isteyince tehdit edildi

Ankara Şehir Hastanesi'nde görevli Büşra hemşire, sosyal medya hesabı üzerinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan, “Başkanım bana bir tabak aşure gönderebilir misiniz teşekkür ederim” paylaşımıyla aşure istedi.

BAŞKAN YAVAŞ CEVAP VERDİ

Corona salgını ile mücadelede hayatlarını dahi hiçe sayarak en ön safta özveriyle mücadele eden sağlık çalışanlarının bu talebine Mansur Yavaş kayıtsız kalmadı.

Yavaş sosyal medya hesabı üzerinden, “Sevgili kızım Büşra, senin nezdinde Şehir Hastanesi’nde çalışan tüm sağlık personelimiz için aşurelerimiz yola çıkıyor. Afiyetle yiyin, iyi ki varsınız” ifadelerini paylaştı.

Yavaş'ın talimatı üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin mutfağında hazırlanan aşure, Ankara Şehir Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanlarına gönderildi.

ÖNCE HEDEF GÖSTERDİ, SONRA TEHDİT ETTİ

Bir süre sonra ise S. Kaan Altınok isimli bir kullanıcı, Mansur Yavaş’ın tweetini alıntılayarak şunları yazdı: “Sevgili kızın Büşra'yi hoplatıcaz yakında. @fahrettinkoca bu kadının iş feshini sonlandırın hemen. Yoksa başka birisi başka yerini sonlandırır bunun başına iş alırsın”

BÜŞRA HEMŞİRE PAYLAŞIMINI SİLMEK ZORUNDA KALDI

Bu yazışma üzerine paylaşımını silmek zorunda kalan Büşra hemşire, kullanıcı adını da değiştirdi.