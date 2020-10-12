Mehmet Abdi Bulut kimdir? Yaşı ve hayat hikayesi…

Hukuk fakültesi olan Mehmet Abdi Bulut uzun süredir Kilis Belediye Başkanlığı görevini yürütüyordu. 3 dönem seçimlerde kazanarak görevini sürdüren Mehmet Abdi Bulut 53 yaşında geçirdiği rahatsızlık sonrasında hayata veda etti.

MEHMET ABDİ BULUT KİMDİR?

20 Ekim 1967 tarihinde Kilis‘te doğan Mehmet Abdi Bulut, İlk ve orta öğrenimini Kilis'te tamamladıktan sonra yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı.

Daha sonra avukatlık stajının ardından askerlik hizmetini 1991 yılında 223. dönem asteğmen olarak Konya Personel Okulu ve Milli Savunma Bakanlığı İnş. Eml. Daire Başkanlığında tamamladı.

1993 yılından itibaren Kilis'te serbest Avukatlık yaparken, 28 Mart 2009 yerel seçimlerinde Kilis Belediye Başkanlığını kazandı.

Evli ve üç çocuk babası olan Mehmet Abdi Bulut, 31 Mart 2019’da yapılan yerel seçimlerde AKP’den aday olmuş ve Kilis Belediye Başkanlığını kazanmıştı.