Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Perşembe günü ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, Marmara (İstanbul ve Kocaeli hariç), İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Afyonkarahisar, Kütahya, Isparta, Adana, Osmaniye, K. Maraş, Hatay, Samsun ve Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Perşembe günü etkili olması beklenen yağışların Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırıkkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Bu bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, küçük çaplı doğu yağışı, su baskını vb.) karşı tedbirli ve dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

HAVA SICAKLIĞI DÜŞÜYOR

Ülkemiz genelinde hava sıcaklığının 3 ila 7 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ülkemizin batı ve doğu kesimlerinde batı ve güneybatı, diğer yerlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak eseceği bekleniyor.

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