Meteoroloji’den Bursa için kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji yağışın Bursa ve çevresinde ilerleyen saatlerde etkisinin artmasını beklediğini açıklarken, vatandaşların da dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarılarda bulundu.

AKŞAM SAATLERİNDE ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji’den yapılan uyarılarda: “Meteoroloji radarında alınan son veriler ve meteorolojik değerlendirmelere göre önümüzdeki saatlerde Bursa şehir merkezi ve çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.