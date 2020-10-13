Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Meteoroloji’den Bursa için kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yapılan son hava durumu değerlendirmelerinde Bursa'da gök gürültülü sağanak yağışın beklendiğini duyurdu.

17:46 -
Haberler Gündem
Meteoroloji’den Bursa için kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji yağışın Bursa ve çevresinde ilerleyen saatlerde etkisinin artmasını beklediğini açıklarken, vatandaşların da dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarılarda bulundu.

AKŞAM SAATLERİNDE ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji’den yapılan uyarılarda: “Meteoroloji radarında alınan son veriler ve meteorolojik değerlendirmelere göre önümüzdeki saatlerde Bursa şehir merkezi ve çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.

İlginizi Çekebilirİzmir'i yağmur vurduİzmir'i yağmur vurdu
Bursa HAVA DURUMU izmir Meteoroloji yağmur
Son güncelleme: 17:49 13.10.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more