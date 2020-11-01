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Metrobüs yayaya çarptı: 6 yaralı

Avcılar’da metrobüs bir yayaya çarptı. Metrobüsün çarptığı yolcu ile metrobüs içinde bulunan 6 kişi hafif yaralandı.

Güncellenme: 15:20, 01/11/2020
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Metrobüs yayaya çarptı: 6 yaralı

Mecidiyeköy yönünde Avcılar istikametine giden metrobüste bir yolcu rahatsızlandı. İBB Sosyal Tesisleri durağında metrobüs şoförü aracı durdurup yolcuya bakmak için kapıyı açtı. Bu sırada metrobüsten inen bir yolcuya karşı yönde gelen başka bir metrobüs çarptı.

FOTO: İHA

6 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle yolcu ve metrobüs içinde bulunan 6 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı yolcuyu hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de olayla ilgili çalışma başlattı. (İHA)

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