MHP – DEVA partisi kavgası büyüyor! Zehir zemberek sözler

MHP ve DEVA Partisi arasındaki söz düellosu devam ediyor. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a şunları söyledi:

“YEDEK AKÇE”

* Yediği kaba pisleyen, çıktığı evi taşlayan, FETÖ'nün yedek akçesi Ali Babacan, kendisine verilen gazla Türk milletini karşısına alacak cesareti bulmuş gözükmektedir. Kurucu kadrosunun milletle olan kavgası aleni olan, kendisi de bulduğu her fırsatta Sayın Genel Başkanımıza haddini aşan sözler sarf eden Babacan'ın dili kendisine ait değildir.

* Biz bu dili çok iyi bilmekteyiz. Bu dil; liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin, FETÖ'nün boğazına tıkadığı dildir. Bu dil, PKK sevicilerine kıvırıp yutturduğumuz dildir. Bu dil, Türkiye'deki siyasi şubelerine Sayın Devlet Bahçeli'yi hedefe koyduran kaynağı dışarıda bir merkezin dilidir.

“GÜL GONCASI”

“Yeniden sahneye sürülen çürük dili ait olduğu yere sokacak güce de iradeye de sahibiz” ifadelerini kullanan Büyükataman, “Ekranlardaki riyakar tavırlarıyla meşhur efendisinin kötü bir taklidi olan ‘gül goncası’, konu Milliyetçi Hareket Partisi olduğunda hayayı ve riyayı bir kenara bırakarak doğrudan düşman kesilmektedir. Bunun bizim için bir mahsuru bulunmamaktadır çünkü Türk milletine gizli ya da açıktan düşmanlık besleyenlere mihmandar olacak değiliz” dedi.

TEK MERKEZ İDDİASI

MHP ve Devlet Bahçeli’nin Türk siyasetinde ve Türkiye’nin kat ettiği öne sürülen mesafede eşsiz bir rol oynadığını savunan Büyükataman şu ifadeleri kullandı:

* Bu, beynini kiraya verenlerin inkârla üzerini örtemeyecekleri kadar büyük bir gerçektir. Kaldı ki bir süredir Sayın Genel Başkanımıza yönelik sistemli ve tek bir merkezden yayılan saldırılar kötü niyetlilerin bu gerçeği idrakinin bir sonucudur.

* Milliyetçi Hareket Partisi geçmişten bugüne demokrasinin önündeki tıkaçları itina ile açmıştır. Bununla birlikte demokrasiyi kemirerek açtıkları delikten içeri sızmaya kalkan demokrasi farelerine de müsaade etmemeye kararlıdır.

“KARGA” BENZETMESİ

* Kendine faydası olmayanların milletin dertlerine ‘deva’ olmak için çıktıklarını iddia ettikleri yol, yol değildir. Bunlar gereksiz ve boş işler uzmanıdır. Büyük Türk milleti kargaların kılavuzluğuna muhtaç kalmamıştır, kalmayacaktır.

* FETÖ'ye milyon dolarlık peşkeşi hala yüzü kızarmadan savunmaya kalkanların Türk milletinin acılarına ortak olmasını beklemiyoruz.

* Düşünce özgürlüğü adı altında PKK ve FETÖ sözcülerine Türk milletine özgürce düşmanlık yapmayı vadeden Babacan'a ve bağlı olduğu bitik bataryaya Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in veciz sözünü hatırlatmak isteriz, ‘Türkiye'yi parçalama, Türk milletini bölme diye bir hürriyetten söz edilemez.

“ALİ POTTER”

MHP ile AKP’nin, Cumhur İttifakı'nın iki eşit ve onurlu bileşeni olduğunu söyleyen Büyükataman sözlerini şöyle bitirdi:

* Sayın Genel Başkanımızın defaatle ifade ettiği üzere partimiz ve AK Parti iki ayrı tüzel kişiliğe sahiptir. Sayın Bakanların belirlenmesi ve karar alma yetkisi Sayın Cumhurbaşkanındadır.

* Parmağını şıklatarak demokrasi getireceğini, 30 günde ekonomiyi toparlayacağını söyleyen Ali Potter, korona günlerinde Harry Potter izleyedursun Milliyetçi Hareket Partisi gerekli gördüğü tüm konularda Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin kıymetli Bakanlarına katkılarını sunmakta, olumlu icraatlarda da takdirlerini ifade etmektedir.

* Akıl tutulması yaşayanların, aklı ipotek altında olanların Sayın Genel Başkanımızın akıl ürünü sözlerini deli saçması olarak adlandırması bir meczubun bir dâhiye dil uzatmasından farksızdır.

KAVGA NASIL BAŞLADI?

Babacan, Bahçeli'nin; İYİ Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'ni FETÖ organizasyonu olarak tanımlaması sonrası “Laf üretiyorlar, iş üretsinler. Üçlü koalisyon dönemlerinde ne yapmışlar” demişti.

MHP’NİN İLK CEVABI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da bir açıklama yaparak Babacan'ın ifadelerine şu tepkiyi vermişti:

* Türkiye'de meşru iktidarı devirmeye dönük ‘iyi', ‘gelecek' ve ‘deva' rumuzlu Pensilvanya ve okyanus ötesi projelerinin bir parçası olan Ali Babacan, tezgahını ortaya çıkaran Bahçeli'den 20 yıl öncesinin ve 57. Hükümet döneminin ekonomi politikalarının hesabını sormaya kalkmıştır.

* Babacan’ın sahip olduğu nimetleri inkar eden hayırsız evlat gibi hareket ederek popülizme yeltenmesi, erken havlu atmadır. Siyaset ringine bizzat çıkıp herkese meydan okumak, müsabaka başlayınca hep belden aşağıya yumruk atıp faul sayılan bölgelere çalışmak, acemi boksörlerin işidir.

DEVA’NIN YANITI

Yalçın’ın açıklamaları üzerine DEVA Partisi ise şöyle yanıt vermişti:

* Genel Başkanımız Ali Babacan, Bahçeli’nin iktidar ortağı olduğu üçlü koalisyon döneminde yaşanan ve yakın tarihimizin en büyük ekonomik krizi olan 2001 krizini hatırlatmıştır. (…) Bugün ise ülkemiz yeniden derin bir ekonomik krizin içerisindedir ve 2001 krizinde iktidar ortağı olan Bahçeli, bugün yine iktidar ortağıdır.

* Bu tarihsel gerçeklik perspektifinde bugüne dair yapılmış bir yoruma karşılık olarak Bahçeli’nin genel başkan yardımcıları tarafından yapılan açıklamalar ise hakaret ve iftiralardan ibarettir.