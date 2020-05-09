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MHP’li başkandan ‘hijyensiz’ gıda dağıtımı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bir fabrika tarafından, ilçede ihtiyaç sahiplerine dağıtılması amacıyla belediyeye gönderilen erzak kolilerinin taşınma şekli dikkat çekti. Erzak kolilerini taşıyanların bazıları maske takmazken, MHP ilçe başkanı İsmet Sever de maskesiz ve sosyal mesafe kuralına uymadan erzak kolilerinin önünde poz verdi.

Kemal ATLAN
14:17 -
Haberler Gündem
MHP’li başkandan ‘hijyensiz’ gıda dağıtımı

MHP'li Bilecik Söğüt ilçe belediyesine ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere bir fabrikatör tarafından gönderilen erzak kolilerinin taşınması sırasında gerekli önlemlerin alınmaması dikkat çekti.

Söğüt ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulacak olan Serel Seramik Kaplama Malzemeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. fabrikasının bağlı bulunduğu Elginkan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Akçen tarafından MHP'li ilçe belediyesine ihtiyaç sahiplerine dağıtılması amacıyla 500 koli gıda yardımı gönderildi.

FOTO: SÖZCÜ

Gıda kolilerinin kamyondan belediye deposuna indirilmesi sırasında corona virüsüne karşı işçilerin hiçbirinin eldiven takmadığı bazı işçilerin de maske kullanmadıkları gözlendi.

BAŞKAN DA KURALLARA UYMADI

Erzak kolilerinin depoya boşaltılmasının ardından, MHP'li Söğüt ilçe Belediye Başkanı İsmet Sever de depoya gelerek incelemelerde bulundu.

FOTO: SÖZCÜ

Sever'in de eldiven ve maske takmamasının yanı sıra sosyal mesafeye de uymaması gözlerden kaçmadı.Sever, kolilerin taşınma anlarını ve koliler önünde çektirdiği fotoğrafı belediyenin sosyal medya hesabından paylaştı.

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