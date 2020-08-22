Milas yanıyor! Rüzgarın etkisiyle büyüdü

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Karapınar Köyü yakınlarında saat 12.00 sıralarında makilik alanda başlayan yangın rüzgarın etkisi ile hızla büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Köylülerin ilk müdahaleyi yaptığı yangın önlenemedi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 helikopter, 2 uçak, 12 arazöz, 8 su ikmal aracı,2 dozer ile yaklaşık 80 orman işçisinin müdahale ettiği yangının büyüdüğü çevre il ve ilçelerden yardım istendiği belirtildi. Yangın yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle jandarma önlem aldı.