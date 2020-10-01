Milli Eğitim Bakanlığı kadehi kırdı!

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Almanca ders kitabına ‘kadeh’, ‘bira’ ve ‘festival’ sansürü geldi. Almanca ders kitabının yeni baskısında Almanya'yı simgeleyen semboller arasında bulunan bira, şarap kadehi, festival gibi simgeler kaldırıldı.

Kitabın giriş kısmında yer alan ve altında “Araştırın… Almanya hakkında hangi bilgileri buldunuz? Sonuçları sınıfta tartışınız” yazısı bulunan haritada, Almanya hakkında bazı bilgiler resimlerle sembolize edildi. Ancak bu yıl dağıtılan yeni baskı kitaplarda iki yıl önce dağıtılanlarda olan bazı sembollerin kaldırıldığı görüldü. Münih kenti yazısının üzerindeki bira bardağı, Hamburg ile Hannover arasında görülen bira şişesi, Berlin üzerindeki kadeh resmi ve Bira Festivali görseli artık yok.