Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü

Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’i Milli Savunma Bakanlığı’nda askeri törenle karşıladı. Baş başa gerçekleştirilen görüşme sonrasında Bakan Akar ve Stoltenberg heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

“NATO KONULARI DA ELE ALINDI

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmelerde, başta Doğu Akdeniz ve Libya’daki gelişmeler olmak üzere, Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı’nda gerçekleştirilen teknik toplantılar ve NATO konularında da görüş alışverişinde bulunuldu.

“ÖN KOŞULSUZ ÇÖZÜLMELİ..”

Görüşmede Milli Savunma Bakanı Akar’ın, NATO Karargahı’nda yapılan toplantılar sonucunda genel ilkelerde ortak anlayışa varılmasının önemini ve Türkiye’nin konunun diyalogla ön koşulsuz çözülmesine yönelik çalışmaları desteklemeyi sürdürdüğünü ifade ettiği belirtildi.