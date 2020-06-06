Minibüse maskesiz bindi, kendisini uyaranlara saldırdı!

Corona virüsü tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmak pek çok ilde yasaklandı. Yasağın olduğu illerden biri de Kocaeli. Ancak buna rağmen bu yasağa uymayanlar da var.

Onlardan biri bugün Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ortalığı birbirine kattı. Gündoğdu Boğazova Caddesi üzerinde, öğle saatlerinde yanında çocuğu ile minibüse binen bir kadın yolcu şoförün bütün uyarılarına rağmen maske takmadı. Diğer yolcular da duruma tepki göstererek kadın yolcuya ya maskesini takmasını ya da minibüsten inmesini söyledi. Karşılıklı atışmalar devam ederken ortam biran da elektriklendi.

ŞOFÖR ARACI KARAKOLA ÇEKTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine maskesiz kadın yolcu, yanındaki çocuğu unutarak diğer müşterilerle tekme tokat kavgaya başladı. 2 kadın yolcuya saldıran maskesiz kadın otobüsteki diğer yolcular tarafından zor zapt edildi. 32 Nolu Şehiriçi Minibüs Hattı'nda yaşanan olay sonrasında araç şoförü, minibüsü karakolun önüne çekti. Polisler kamera görüntüleriyle birlikte işlem başlatacaklarını söyledi. Yaşanan kavgayla ilgili tarafların ifadesi alındı.