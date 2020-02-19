‘Minnoş’ kamerada!

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olmasından dolayı birinci derecede koruma altında olan ve Uluslararası Doğaya Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak, Erzincan’ın Karatuş köyünde İsmail Yılmaz tarafından görüntülendi.

TEDİRGİN OLDU

Çevredeki vatandaşları gördükten sonra tedirgin olan vaşak bir ağacın tepesine tırmandı. Ağacın üzerinden vatandaşları bir süre izleyen vaşak cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

“MİNNOŞ” SESLENİŞİ

Öte yandan İsmail Yılmaz'ın ağacın tepesindeki vaşağa “Minnoş” diye seslenmesi dikkat çekti.

Vaşağın kendisini sert bakışlarla izlediğini söyleyen İsmail Yılmaz, “Arkadaşlarla gezmeye geldik. Biraz yürüdükten sonra önümüze bir hayvan çıktı. Peşine düştük. Bizden korkup ağaca çıktıktan sonra vaşak olduğunu anladık. Daha sonra biraz bekledik. Bizden tedirgin olduğu için ağaçtan atlayıp uzaklaştı” diye konuştu. (İHA)