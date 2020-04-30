Miras yüzünden babasına kızan kadın, çekiçle ATM’leri parçaladı

Dün akşam Osmangazi ilçesinde meydana gelen olay şöyle gelişti:

Annesinden kalan mirası babasının kendisine vermediği için sinir krizi geçiren Nurcan Taş, çekici eline alıp evden çıktı. Altıparmak Caddesi’ne gelen kadın yanında getirdiği çekiçle ATM’lere saldırdı.

SAKİNLEŞTİRİCİ İĞNE VURULDU

Öfkeden gözü bir şey görmeyen kadın, çekiç ile ATM’lerin ekranlarına saldırarak tuzla buz etti. Polis ve sağlık ekipleri gelene kadar cinnet getiren kadına kimse müdahale edemedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Nurcan Taş’a sakinleştirici iğne vurdu. İğneden sonra sakinleşen kadın hastaneye kaldırıldı.



”KORKTUK, MÜDAHALE EDEMEDİK”

8 ATM’yi tuz buz eden kadına müdahale edemediklerini söyleyen Cemal Aydın, “Büfede çalışırken aniden alarm sesi geldi. ATM’lere doğru gelip baktığımızda bir kadın elinde çekiçle ATM’lere saldırıyorduKimse korkudan müdahale edemedi.” dedi. (İHA)