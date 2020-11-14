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MSB: 2020’de bin 31 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonların 2020 bilançosunun açıkladı. Bakanlık, toplam 19 operasyonda bin 31 terör örgütü üyesinin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Güncellenme: 10:19, 14/11/2020
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MSB: 2020’de bin 31 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

* Geçtiğimiz süreç içerisinde PKK/KCK Terör örgütü mensuplarının; yurt içine geçişini kısıtlamak, yurt içinde/dışında barınmasını engellemek ve eylem kabiliyetini yok etmek maksadıyla dönem içerisinde; 3'ü büyük, 16'sı orta çaplı olmak üzere toplam 19 operasyon icra edilmiştir.

* İcra edilen operasyonlarda 98'i son bir ayda olmak üzere, 2020 yılı içerisinde 1031 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

* Ayrıca teröristler tarafından kullanılan 124 adet silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilmiş, 105 adet EYP tespit edilerek imha edilmiştir.”

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