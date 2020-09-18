Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı saat kaçta başlayacak?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı gündüz kuşağı programları arasında en sevilen programlardan biri olarak dikkat çekiyor. Birçok kayıp vakasının bulunduğu, şüpheli ölümlerin incelendiği program hafta içi her gün saat 10.00’da yayınlanıyor.

09:02 -
Haberler Gündem
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı saat kaçta başlayacak?

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunuculuğunu Müge Anlı yaparken, hukukçu Rahmi Özkan, adli tıp uzmanı Şevki Sözen ve Prof. Dr. Arif Verimli ise uzmanlık alanlarıyla ilgili yorumlarda bulunuyor.

MÜGE ANLI ALEYNA ÇAKIR OLAYI

Şüpheli intiharı ile gündeme gelen Aleyna Çakır'ın intiharının işlendiği programda sevgilisi Ümitcan Uygun'un Aleyna Çakır'a şiddet uyguladığı ortaya çıkmıştı. Dün akşam gerçekleşen son olayda ise Ümitcan Uygun'un annesi boş bir arazide ölü bulundu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün bu konu ile ilgili açıklama yapılması bekleniyor.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more