Müge Anlı ile Tatlı Sert programı saat kaçta başlayacak?

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunuculuğunu Müge Anlı yaparken, hukukçu Rahmi Özkan, adli tıp uzmanı Şevki Sözen ve Prof. Dr. Arif Verimli ise uzmanlık alanlarıyla ilgili yorumlarda bulunuyor.

MÜGE ANLI ALEYNA ÇAKIR OLAYI

Şüpheli intiharı ile gündeme gelen Aleyna Çakır'ın intiharının işlendiği programda sevgilisi Ümitcan Uygun'un Aleyna Çakır'a şiddet uyguladığı ortaya çıkmıştı. Dün akşam gerçekleşen son olayda ise Ümitcan Uygun'un annesi boş bir arazide ölü bulundu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün bu konu ile ilgili açıklama yapılması bekleniyor.