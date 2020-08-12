Muharrem ayı ne zaman? Aşure günü ne zamana denk geliyor?

Muharrem ayının en kıymetli gecesi de Aşûre gecesidir. Aşure gününü de barından Muharrem ayında Hz. Hüseyin’in Kerbelâ’daki acıları anmak ve anlamak için Muharrem Mâtemi tutulur. Muharrem ayı İslam alemi için önem taşıyor. Hicret, Aşure ve Kerbelâ, bütün Müslümanlar için önemli ortak noktalar ve duygular ifade etmektedir.

AŞURENİN ANLAMI

İslami inanca göre Muharrem ayının onuncu günü Nuh, Büyük Tufan’dan sonra karaya ayak bastığında elinde kalan son malzemelerle bu tatlıyı yapmıştır. Tatlının ismi, Arapçada onuncu anlamına gelmektedir.Geleneksel olarak en az 7 maddeden oluşması gerektiği söylenir. Bazıları adından dolayı 10 madde ile yapılması gerektiğini söyler.

AŞURE GÜNÜ HANGİ TARİHTE?

2020'de Aşure Günü her sene olduğu gibi ilgiyle bekleniyor. Aşure Günü 29 Ağustos Cumartesi günü idrak edilecek.