Muharrem Erkek: Basın özgür değilse toplum özgür değildir!

Cumhuriyet Halk Partisi Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Avukat Muharrem Erkek tutuklu bulunan OdaTv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, OdaTv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel'i, Silivri'de ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Erkek, “Basın yönetenlere hizmet için değil yönetilenlere hizmet için vardır” ifadelerini kullandı.

“DÜŞÜNCELERİ HAPSEDEMEZSİNİZ”

Erkek, “Onlar gazetecilik yaptıkları için cezaevinde olduklarını biliyorlar. Her zaman söylediğimiz bir şey var gazetecileri hapsedebilirsiniz, insanları hapsedebilirsiniz peki onların düşüncelerini, yazılarını,haberlerini, kitaplarını ne yapacaksınız” şeklinde konuştu.

“BASIN ÖZGÜR DEĞİLSE TOPLUM ÖZGÜR DEĞİLDİR”

Basının yönetilenlere hizmet için var olduğunun altını çizen Erkek, “Bunu asla unutmayalım basın özgür değilse toplum özgür değildir. Bugün yalnızca mesleklerini icra ettikleri için kamuoyunun doğru haber alma hakkına hizmet ettikleri için cezaevinde olan gazeteciler var. Barış'lar ve Murat işte onlardan biri” ifadelerini kullandı.

“ASIL SORUN HUKUK DEVLETİNDEN UZAKLAŞMAK”

Erkek, ziyarete dair şu ifadeleri kullandı:

* Bugün onlarla dertleştik konuştuk umarım iddianameleri biran önce hazırlanır, umarım biraz önce mahkemede yargıç karşısına çıkarlar ve savunmalarını yaparlar ve bu ağır haksız tutukluluk bir an önce son bulur.

* Bugün yaşadığımız asıl sorun maalesef hukuk devletinden uzaklaşmış olmak.

* Siz kuvvetler ayrılığını yok ederseniz siz Beştepe Külliyesi’nde sarayda yürütmenin huzurunda yargı reformu strateji belgesini açıklarsanız siz yine yürütmenin huzurunda hakim savcı kuraları çekerseniz yüksek yargı organlarını temsilen yüksek yargıçlar yürütmenin huzurunda el pençe dururlarsa maalesef yargı bağımsızlığı da kayboluyor.

* Yargının siyasallaşması lazım.

* Sistem ne olursa olsun yargı saygın güçlü bağımsız ve tarafsız olması lazım yargı bir silah olarak kullanılmamalı siz basın özgürlüğünü yok ederseniz toplumun özgürlüğünü yok ederseniz onları en kısa zamanda özgürlüklerini ailelerine kavuşmalarını diliyoruz.