Mühürlendiği söylenenen santralde kaçak inşaata devam!

Samsun Çevre Platformu Sözcüsü Mehmet Özdağ, Türkiye’nin en verimli topraklarına sahip Çarşamba Ovası’nın ortasına, Oltan Köleoğlu Enerji şirketi tarafından yapılmak istenen biyokütle enerji santralinin inşaatı hakkında Samsun 3. İdare Mahkemesi’nin 3 ayrı iptal kararı olduğunu söyledi.

MAHKEME KARARINA RAĞMEN…

Özdağ, “Mahkeme önce Toprak Korumu Kurulu’nun Büyük Ova kapsamında yer alan Çarşamba Ovası’nda santralin depolama sahasının yapılmasına yönelik kararının yürütmesini durdurdu. Ardından ÇED gerekli değildir kararını iptal etti. Son olarak da santrale ilişkin 1/5000’lik Nazım Planı ile 1/1000’lik Uygulama İmar Planını iptal ederek inşaat ruhsatının geçersiz olduğuna karar verdi. Ancak santral inşaatında çalışmalar hâlâ devam ediyor” dedi.

İNŞAATIN MÜHÜRLENDİĞİ SÖYLENİLDİ

Mahkemenin verdiği kararların takipçisi olduklarını açıklayan Mehmet Özdağ, “Yasal sürenin dolmasından sonra yaptığımız görüşme neticesinde söz konusu kaçak tesisin Pazartesi günü mühürlendiği bilgisini aldık. Ancak içeride tesisin güvenliğini sağlamak üzere personel bulunduğunun bilgisini aldık. Bunun dışında herhangi bir işlem yapılmadığı Sayın Çarşamba Kaymakamı tarafından bize bildirildi. Bundan sonrada Samsun Çevre Platformu olarak mahkeme kararlarının uygulanmasının takipçisi olacağız” diye konuştu.



”GÖSTERMELİK MÜHÜRLEME”

Santral inşaatının kapısında mühür olmadığını dile getiren Ayvacık Ziraat Odası Başkanı ve Ayvacık eski Belediye Başkanı Erdal Avcı ise, “Böyle bir mühürleme olmaz. Mühürlenen yerin içerisine kanunen hiç kimsenin girip çıkması mümkün değildir. Eğer tesisin güvenliği sağlanmak isteniyorsa dışarıya bir kulübe koyulur ve güvenlik görevlisi dışarıda kulübede durur. Bu demir kapının da mühürlenmiş olması gerekiyor. Bana sorarsanız bu göstermelik bir mühürleme. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan yanlış mühürleme yapmış” ifadelerini kullandı.

ŞANTİYEYE GİREN ARAÇLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Samsun Çevre Platformu üyeleri bölgede adeta nöbet tutarak santrale giren kamyonları görüntüledi.

