Ovanın ortasındaki santrale mahkeme ‘dur’ dedi

Samsun Mimarlar Odası Başkanı İshak Memişoğlu, Çarşamba’nın Eğercili mahallesi sınırları içerisinde Oltan ve Köleoğlu Elektrik ve Enerji tarafından yapılmakta olan Biyokütle Enerji Santrali’ne Samsun 3. İdare Mahkemesi’nce yürütmeyi durdurma kararı verildiğini belirtti.

İMAR PLANLARI DA İPTAL

Mahkeme, Eğercili’de yapılmakta olan Biyokütle Enerji Santrali’ne karşı Mimarlar Odası Samsun Şubesi ve yörede arazisi bulunan ve yaşayan 4 vatandaş tarafından açılan davada 1/5000’lik Nazım Plan ve 1/1000’lik Uygulama İmar Planı’nın yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Mahkeme kararında, “Hukuka ve mevzuat hükümlerine aykırı olarak tesis edildiği mahkememiz kararıyla tespit edilen dava konusu işlemlerin uygulamaya devam etmesi durumunda, arzı artırılamayan, yerine geçebilecek bir eşdeğeri olmayan, oluşumu asırlar sürmesine rağmen kaybı dakikalar içinde gerşekleşebilen ve kıt bir kaynak olan nitelikli tarım toprakları ile Çarşamba Büyük Ova Koruma alanının doğal dokusunun ciddi zararlara maruz kalabileceği açık olduğundan ortaya telafisi güç ve imkansız zararların çıkabileceği değerlendirilmiştir” denildi.

‘DERHAL DURDURULMALI’

Mimarlar Odası Samsun Şube Başkanı İshak Memişoğlu, yürütmesi durdurulan planlar neticesinde yapı ruhsatının da hukuka aykırı hale geldiği hükmüne varıldığını belirterek, “Samsun 3. İdare Mahkemesi tarafından verilen bu kararlar gereği Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Çarşamba Belediyesi tarafından yürütülmekte olan inşaat derhal durdurulmalıdır. Aksi durumda hukuki süreçleri sürdürerek takip edeceğiz. İdarelerin bu doğrultuda hareket etmesi gerektiğini tekrar hatırlatırız” dedi.

MAHKEME DAHA ÖNCE DE DURDURDU

Samsun 3. İdare Mahkemesi, santralin yapıldığı alanın inşaata açılmasına olanak tanıyan Toprak Koruma Kurulu’nun kararının iptali için açılan davada da yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Mahkeme Çarşamba Ovası’nın birinci derece tarım arazisi olduğuna dikkat çekmiş, santral depolama alanının tarımsal amaçlı yapı olarak değerlendirilemeyeceğini belirtmişti. Mahkeme, ayrıca firmanın başka bir yerde alternatif alan aramadığı tespitine de yer vererek bu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığını ifade etmişti.