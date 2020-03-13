Mülteci faciasını son anda sahil güvenlik önledi!

Bodrum'dan bindikleri 4 metrelik lastik bot ile Yunanistan'a ait İstanköy adasına geçmeye çalışan 2'si kadın 4'ü çocuk 15 kişi Kara Ada açıklarında önlerini kesen Yunan botu tarafından batırılmak istendi. Çıkan arbadede bot hasar alarak su almaya başladı, patlak bot ile 1,5 mil uzaklıktaki Kara Ada kayalıklarına kadar gelen göçmenler kayalıklara çıkmayı başardı.

TÜRK SAHİL GÜVENLİĞİ KURTARDI

Kayalıklarda mahsur kalan 15 Suriyeli göçmen Türk sahil güvenliğinden yardım istedi. Bölgeye giden sahil güvenlik botları Suriyeli göçmenleri kurtararak Bodrum limanına getirdi.

İKİNCİ BOT DA DURDURULDU

Ege'de yaşanan ikinci olayda ise, ilçeye bağlı şehir merkezindeki İnceburun mevkiinden bindikleri 7 metrelik lastik bot ile 7 mil uzaklıktaki Yunanistan'a ait İstanköy adası geçmeye çalışan 21'i Suriye, 18'i Filistin, 6 Güney Afrika, 2 Mısır ve 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 48 düzensiz göçmen (22 erkek, 11 kadın, 15 çocuk) sahilden açıldıktan 1 mil sonra Bodrum önlerindeki Kara Ada yakınlarında durduruldu.

ONLAR DA KURTARILDI

4 Yunan sahil güvenlik botunun açıkta beklediği olayda tıklım tıklım dolu olan bot bir süre sonra su almaya başladı. Yunan botları tarafından geri itilerek ölüme terk edilmesini önlemek amacıyla Türk sahil güvenlik ekipleri göçmenleri hemen sahil güvenlik botuna alarak, Bodrum limanına getirdi. Göçmenlerin ifadelerinin alınmasından sonra Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göç İdaresi'ne teslim edilecekleri öğrenildi.