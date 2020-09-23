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Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel hakkındaki soruşturma tamamlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteciler Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel ile Astsubay Erdal Baran hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı. Başsavcılık; Yıldız, Dükel ve Baran hakkında, "Devletin güvenliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istedi.

Sozcu.com.tr
14:15 -
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Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel hakkındaki soruşturma tamamlandı

“Siyasal ve askeri casusluk” soruşturması kapsamında 8 Haziran’da gözaltına alınan OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ile Astsubay Erdal Baran tutuklanmış, TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yıldız, Dükel ve Baran hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı. Başsavcılık; üç isim hakkında “Devletin güvenliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama” suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istedi.

Müyesser Yıldız’ın avukatı Erhan Tokatlı, tutuklama kararının ardından yaptığı açıklamada, Yıldız’a isnat edilen suçlamaya kanıt olarak iki haberin gösterildiğini belirtip; Yıldız hakkında verilen kararın “Kim bu Hafter'le görüşen Türk komutanlar” ve “Libya'ya hangi komutan gitti… Yerine kim geldi” başlıklı iki haber nedeniyle alındığını vurgulamıştı. (DHA)

 

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Ankara
Son güncelleme: 14:53 23.09.2020
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