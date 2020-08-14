Okul için ayrılan devlet ödeneğini AKP İlçe Başkanlığı duyurdu!

Çanakkale’nin Çan ilçesinde bulunan Murat Köse İlköğretim Okulu için Milli Eğitim Bakanlığı’nca ödenek ayrıldı. Devletin sağladığı bu ödeneği AKP Çan İlçe Başkanlığı duyurdu.

İlçe başkanlığının sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; “Milli Eğitim Bakanlığı'mızdan gönderilen ödenek ile Çan Merkez Murat Köse İlköğretim Okulu'muzun lavabo, tuvalet, temiz su boruları, atık su giderleri vb. sıkıntılarının çözülmesi için esaslı tadilat ve tamiratına çok kısa bir zamanda başlıyoruz. Okulumuza, öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olsun.”

Söz konusu paylaşıma vatandaşlar, devlet imkanlarının siyasileştirildiğini belirterek tepki gösterdi.