Okullar ne zaman açılacak? 2020 okulların açılış tarihi ertelenecek mi?

Geçtiğimiz günlerde okulların açılış tarihi 31 Ağustos 2020 olarak ilan edilmişti. Bakan Koca, bugün yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrasında okulların açılış tarihine ilişkin gazetecilerden gelen soruları yanıtladı. Milyonlarca öğrencinin ve velilerin yakından takip ettiği okulların açılışı hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarını haberimizde sizlere aktarıyoruz. İşte okulların açılışı hakkındaki son gelişmeler…

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? AÇILIŞ TARİHİ ERTELENECEK Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi;

31 Ağustos olarak açıklandı. Salgının seyrinde farklılık olmazsa 31 Ağustos'ta okullar açıklanacak. Bir farklılık olursa eğitim devam eder ancak online eğitim ve hibrit yöntemler olabilir.

Bilim Kurulu o zaman önerisini yapar ve karar da alınmış olur. Uygulanabilirliğiyle ilgili 4 metrekare her okul için önerilen bir metrekare değil.

Okulun kapalı alanı, sınıfı değil, en fazla 4 metrekare olmak üzere, okulun da niteliği olmak üzere veya spor ve benzeri hareketlerin fazla olduğu alanlar düşünülerek detaylı bir çalışma Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılacak.

Kapalı alanın, bütün bina olarak 4 metrekare düşünüyoruz. Önümüzdeki haftalar gerekli açıklamalar yapılmış olur.

Maskeyle okula gitmeyi öneriyoruz. Sırasında oturduğunda maskeli olmasını önemsiyoruz ama devamında maskeyi takma zorunluluğu olsun istemiyoruz.