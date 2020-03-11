Okullar tatil mi? Okullar ne zaman tatil edilecek? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan yeni açıklama!

Corona virüsü tüm dünyada etkisini arttırarak devam ederken, Türkiye’de de ilk vakanın görüldüğü açıklandı. Bu gelişmelerin ardından Sağlık Bakanlığı Koronovirüs Bilim Kurulu toplantısı düzenlendi. Salgın ile ilgili gündemdeki bir çok konuya açıklık getiren Bakan Fahrettin Koca, okulların tatil olup olmadığı ile ilgili de açıklama yaptı. İşte ‘Okullar tatil edildi mi?’ sorusunun yanıtı ve son dakika açıklamalar.

OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası, Bakanlar açıklamalarda bulundu. Gündemdeki birçok konu toplantı sonrası yanıt bulurken, okulların tatil olma durumu ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘Okul tatili konusu önümüzdeki günlerde gündeme gelebilir, bugün gündemimize gelmedi. Corona virüsü salgınının seyri de okulların tatil edilmesini belirler’ ifadelerini kullandı. Okul tatili ile ilgili yeni açıklamalar geldiğinde sayfamızdan takip edebilirsiniz.

CORONA VİRÜSÜNDEN NASIL KORUNULUR?

Akut solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşma riskini azaltmaya yönelik öneriler, yeni corona virüs enfeksiyonu için de geçerlidir.

Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burun tek kullanımlık mendille kapatılmalı, mendil yoksa dirseğin iç kısmı kullanılmalı.

Tokalaşma ve sarılmadan kaçınılmalıdır.

Olanbildiğince kalabalık ortamlardan uzak durulmalıdır.

Kirli ellerle ağız, burun ve gözlere dokunulmamalıdır.

El hijyenine önem verilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol içerikli el antiseptiği kullanılmalı.

Sınıflar ve iş yerleri başta olmak üzere kapalı alanlar sık sık havalandırılmalıdır.

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengel ve sağlıklı beslenilmelidir. Gıdalar tüketilmeden önce iyice yıkanılmalıdır.