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Ölüm kalım savaşı… Bursa’da sel suları önüne ne kattıysa sürükledi

Bursa'da sağanak yağış hayatı felç etti. Osmangazi ilçesinde sel suları önüne ne kattıysa sürüklerken bir kadın son anda kurtarıldı.

14:58 -
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Bursa’da öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Osmangazi ilçesinde sel suları Emine Kahvecioğlu isimli bir kadını sürükledi.

Esnaflar kadını son anda kurtarırken sel suları çamaşır makinesi, motosiklet, saksılar ve çöp kutularını önüne ne kattıysa sürükledi.

(FOTO: İHA)

O anlar vatandaşlar tarafından anbean kaydedilirken, hamile olduğu öne sürülen Emine Kahvecioğlu hastaneye kaldırıldı.

(FOTO: DHA)

Polis, itfaiye ve AFAD ekipleri de bölgeye sevk edilirken, yollarda taş yığınları birikti. (İHA)

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Başakşehir Bursa hamile istanbul Kadın motosiklet Ölüm Osmangazi Polis
Son güncelleme: 15:04 18.06.2020
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