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Ölüm orucu sonrası serbest kaldı, Meriç Nehri yakınlarında yakalandı

Tutuklu bulunduğu hapishanede 213 günlük ölüm orucu sonrasında “Cezaevinde kalmasının hayati bakımdan tehlike yaratacağı” gerekçesiyle yurt dışına çıkma yasağıyla serbest bırakılan Aytaç Ünsal, Edirne’de gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı, "DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal, Edirne'den yurt dışına kaçmaya çalışırken 1'i Afgan uyruklu, 1'i PKK'lı 3 göçmen kaçakçısıyla birlikte yakalandı” açıklamasını yaptı.

Habip ATAM
Güncellenme: 22:56, 09/12/2020
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Ölüm orucu sonrası serbest kaldı, Meriç Nehri yakınlarında yakalandı

Terör örgütü DHKP-C'ye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Av. Ebru Timtik'in cezaevinde ölüm orucunda hayatını kaybetmesinin ardından, 213 günlük ölüm orucundaki Av. Aytaç Ünsal. 3 Eylül'de serbest bırakıldı. Yargıtay, tarafından “Cezaevinde kalmasının hayati bakımdan tehlike yaratacağı” gerekçesiyle serbest kalan Aytaç Ünsal hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

EDİRNE’DE GÖZALTINA ALINDI

İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, sağlık sebebiyle cezası ertelenen, Aytaç Ünsal’ın Edirne'ye gittiği ve yurt dışına çıkmayı planladığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine Ünsal ve yanındaki biri Afgan uyruklu 3 kişi Edirne Meriç Nehri yakınlarında bir araç içerisinde gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada “DHKP-C’li avukat Aytaç Ünsal, Edine’den yurt dışına kaçmaya çalışırken 1’i Afgan uyruklu ,1’i PKK’lı 3 göçmen kaçakçısıyla birlikte yakalandı” denildi.

Foto: SÖZCÜ

ŞİŞME BOT, NAVİGASYON CİHAZI

Durdurulan araç içerisinde; şişme bot ve navigasyon cihaz ele geçirilirken, ele geçirilen malzemelerin kaçış esnasında kullanılmak üzere araçta tutulduğunun değerlendirildiği belirtildi.

Foto: SÖZCÜ

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