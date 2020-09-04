Avukat Aytaç Ünsal ölüm orucunu sonlandırdı

Adil yargılanma talebiyle 213 gündür ölüm orucunda olan avukat Aytaç Ünsal hakkında Yargıtay 16. Dairesi dün tahliye kararı verdi.

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, tahliye edilen avukat Aytaç Ünsal’ın 213 gündür süren ölüm orucunu sonlandırma kararı aldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağkan, paylaşımında “Yaşamın hak olduğu kadar yaşatmanın da sorumluluk olduğunu biliyoruz. Tahliye olan Av. Aytaç Ünsal'la görüştük, ölüm orucunu sonlandırma kararı aldı” ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

2017 yılında aralarında Selçuk Kozağaçlı'nın da bulunduğu Çağdaş Hukukçular Derneği ve Halkın Hukuk Bürosu (HHB) üyesi avukatlar bürolarına yapılan polis baskını sonucu gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Yargılama sonucunda mahkeme, 18 avukata “örgüt üyeliği” ve “örgüt yöneticiliği” iddialarıyla toplam 159 yıl 1 ay 30 gün hapis cezası vermişti.

Avukat Ebru Timtik'e “örgüt üyeliği” suçlamasıyla 13 yıl 6 ay, avukat Aytaç Ünsal'a ise 10 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. İki avukat adil yargılanmadıklarını belirterek adil yargılanma talebiyle ölüm orucuna başlamışlardı.

Avukat Ebru Timtik ölüm orucunun 238’inci gününde Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi'nde hayatını kaybetti.