Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Otoyolda uyuşturucu nakli yaparken görüntülenip gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı

Mersin'de Doğu ve Güneydoğu illerinden getirdikleri 132 kilo esrarı yolda başka bir araca naklederken kendilerini takip eden polis ekipleri tarafından drone ile görüntülendikten sonra yakalanıp gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

Güncellenme: 18:59, 29/10/2020
Haberler Gündem

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu ve Güneydoğu illerinden yüklü miktarda uyuşturucunun kente getirileceği bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, çalışma yaparak uyuşturucu satıcılarının kimliğini belirleyip Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan izinle takibe başladı.

Takip sırasında drone kullanan ekipler, 27 Ekim’de Tarsus ilçesinde otoyolda uyuşturucu maddelerin başka araçlara nakledilmesini de görüntüledi. Takip çalışmalarını tamamlayan ekipler, daha sonra Tarsus ilçesindeki şüphelilerin 2 adresine baskın yaptı.

Narkotik köpeği Börü’nün de kullanıldığı baskınlarda A.D, S.G, Y.A, M.G, A.G, Ş.İ. ve Y.A gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Adreslerde yapılan aramalarda 18 paket halinde 132 kilo esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki sorguları tamamlanan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. DHA

İlginizi Çekebilir73 yaşındaki uyuşturucu satıcısı oksijen tüpüne bağlı yakalandı73 yaşındaki uyuşturucu satıcısı oksijen tüpüne bağlı yakalandı
Börü drone Emniyet istanbul Mersin Polis uyuşturucu
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more