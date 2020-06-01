Polisin açtığı ateş, doktoru başından vurdu!

Dr. Kıvanç Eren, dün aracıyla Kartal’daki Çanakkale Caddesi üzerinde seyir halindeyken silahla başından vuruldu.

SÖZCÜ’ye konuşan Dr. Kıvanç Eren, trafikte seyir halindeyken kovalamaca fark ettiğini,bu sırada aracına isabet eden iki kurşundan birinin kafasına geldiğini söyledi.

ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Kıvanç Eren, olay anını şu sözlerle anlattı:

* Çanakkale Caddesi’nden sahile doğru ilerliyordum. O sırada polisin yanımdan hızlı geçen bir aracı kovaladığını fark ettim.Pat diye ses duydum, muhtemelen ona ateş ettiğini düşündüm.

* Aynama bakınca arka camımda bir kurşun deliği vardı. Elime kafamı götürdüğümde kanı görünce de başımdan vurulduğumu anladım.

* Hemen aracı sağa çektim, yanımda olan anneme ambulansı aramasını söyledim ama şoka girdiği için arayamadı.

* Elimi başımda tutarak Kartal Lütfi Kırdar Hastanesi’ne gittim.

* Kurşun kafatasında değil deri altında kalmış. O zaman rahatladım. Sonra polisler geldi, olayı araştıracaklarını söylediler.

* Birkaç saat sonra da olayı anlattılar. Polis uyuşturucu satışı yaptığını düşündüğü bir aracı kovalıyormuş. O da polisten kaçmış, polis de ateş açmış onu durdurmak için. O sırada iki kurşun da benim aracıma saplanmış.