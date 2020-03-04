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POMEM 26. dönem mülakat sonuçları açıklandı mı? POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM 26. dönem başvuruları geçtiğimiz haftalarda sona erdi ve şimdi POMEM sonuçları için gözler sonuç ekranına çevrildi. Peki, 26. Dönem POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, POMEM 7 bin polis alımı hakkında merak edilen detaylar…

08:10 -
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POMEM 26. dönem mülakat sonuçları açıklandı mı? POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM sonuçları için Polis Akademisi Başkanlığı sonuç tarihini duyurmadı ancak öğrenilen bilgilere göre sonuçların ilerleyen haftalarda açıklanması bekleniyor. 26. Dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu (5.040) erkek, (560) kadın, önlisans mezunu (1.260) erkek, (140) kadın aday olmak üzere toplam (7.000) aday asıl olarak alınacak.

POMEM SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Sınav sonuçları Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden adaylara duyurulacak. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

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